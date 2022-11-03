Говорили зрозумілою Путіну мовою сили: Кулеба розповів, чому Росія повернулася до "зернової угоди"

Росія заявила, що повернулася до "зернової угоди", бо нібито отри мала від України гарантії про ненапад на російський флот.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував цю заяву в інтерв'ю іспанському виданню Cadena SER. Він наголосив, що Україна ніколи не використовувала "зерновий коридор" із воєнною метою.

"Ось що ми зробили: ми сказали, що не збираємося використовувати "зерновий коридор" із воєнною метою. А слова про гарантії – усього лише спосіб Росії дотриматися пристойності. Росія повернулася до "зернової ініціативи" не тому, що хтось давав їй якісь запевнення, а тому, що було багато залаштункової дипломатії з боку генсека ООН і президента Туреччини. І говорили зрозумілою Путіну мовою, яка є мовою сили. Це не була мова поступок. Якщо ви розмовляєте з ним так і підкріплюєте свої слова діями, ви завжди можете перемогти", – зазначив він.

Кулеба наголосив, що до 24 лютого багато хто робив одну помилку – вони намагалися задобрити Путіна і піти йому на поступки, проте з цього нічого не виходило.

"У цій конкретній ситуації було погоджено позицію між ООН, Туреччиною та Україною, і Росія повернулася до української ініціативи. Як аргумент, щоб зберегти обличчя, вони використовують гарантії. Але, як я вже сказав, Україна ніколи не використовувала цей "зерновий коридор" із воєнною метою. Ми завжди були надійним постачальником харчових продуктів на світовий ринок, тому що, на відміну від Росії, піклуємося про людей", – підкреслив голова МЗС.

Нагадаємо, міноборони Росії 29 жовтня повідомило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів в окупованому Севастополі, внаслідок яких були пошкоджені кораблі Чорноморського флоту РФ.

Президент РФ Володимир Путін сказав, що РФ призупинила "зернову угоду", бо Україна нібито "довбає" безпілотниками кораблі.

Після заяв РФ українська сторона заявила про неможливість експорту зерна через дії Кремля, що створює загрозу голоду в низці країн Азії та Африки. Проте згодом Україна, ООН та Туреччина погодили рух у Чорному морі 14 суден, незважаючи на позицію РФ.

Вже 2 листопада російське Міноборони оголосило про поновлення своєї участі у "зерновій угоді". Там пояснили, що завдяки ООН та Туреччині вдалося отримати гарантії з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору для ведення бойових дій проти РФ.

Публічний ляпас Путіну: як працює зерновий коридор, попри випади Росії - Ліссітса