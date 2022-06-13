"Говоріть про те, що звільнення буде": Зеленський закликав тримати зв'язок з українцями на окупованих територіях

"Говоріть про те, що звільнення буде": Зеленський закликав тримати зв'язок з українцями на окупованих територіях

Зеленський закликав українців, які тримають зв'язок зі співвітчизниками з окупованих територій, говорити їм правду про реальну ситуацію в Україні.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на захоплених територіях окупанти тримають українців в інформаційній блокаді.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 13 червня.

"Маємо розуміти, що окупанти тримають захоплену територію не просто в інформаційній блокаді. Я б назвав її цивілізаційною блокадою. Вони намагаються зробити так, щоб люди не просто нічого не знали про Україну й про те, як ми стараємося звільнити нашу територію. Але щоб навіть не думали про повернення до нормального життя, щоб змирилися. У частині районів окупанти свідомо не дають відновити постачання електрики. У багатьох громадах вони просто заблокували звʼязок. Відключають наше телебачення. Закрили виїзд з окупації та просто не дають навіть гуманітарних коридорів, щоб ми могли завезти людям хоча б базові товари й ліки", - розповів Зеленський.

Саме тому, впевнений Зеленський, до українців, які перебувають на окупованих територіях, важливо донести правду.

"І я прошу всіх, у кого є така можливість, спілкуватися з людьми на окупованому півдні, на Донбасі, на Харківщині. Говоріть їм, говоріть їм про Україну. Говоріть їм правду. Говоріть про те, що звільнення буде. Говоріть Кирилівці, Генічеську, Бердянську, Мангушу. Говоріть Горлівці, Донецьку, Луганську. Говоріть усім на Харківщині, хто ще змушений бачити російський прапор на нашій українській землі. Говоріть їм, що українська армія обов'язково прийде", - зазначив він.

Нагадаємо, що українські військові просунули лінію фронту на Запоріжжі на 5-10 кілометрів. Тим самим ЗСУ просунулися у напрямку Херсона, вибиваючи російських окупантів.