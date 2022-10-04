Говорить про Вангу та бідкається на розлуку: дружина окупанта розповіла, як у РФ уникають мобілізації

Росіянка переказує чоловіку міфічні передбачення Ванги та бідкається на розлуку. Водночас росіянка обурюється на своїх співгромадян, які роблять усе можливе, щоб уникнути мобілізації.

Про це йдеться у розмові окупанта з дружиною, пише ГУР МО.

Дружина окупанта заявляє, що вона читала "пророцтва" Ванги, в яких йдеться про те, що війна триватиме до літа 2024 року. Вона бідкається, що їй ще два роки доведеться жити без чоловіка.

Водночас росіянка обурюється через своїх співгромадян, які роблять усе можливе, щоб уникнути мобілізації. Жінка заявляє, що доходить до того, що дружини розлучаються з чоловіком, щоб той став самотнім батьком і його не забрали на війну проти України.

Нагадаємо, Данілов розповів, як мобілізація дестабілізує Росію.

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