"Говорити про відхід окупантів з Нової Каховки зарано, але певні настрої вже проглядаються", — Гуменюк

Ворог з новою силою вчиняє тиск на жителів тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області. Російські солдати знову масово грабують населені пункти на лівому березі Дніпра, що, зі слів місцевих жителів, може свідчити про очікуваний “жест доброї волі”.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк.

"Насправді тактика ворога спрямована на психологічний вплив як на місцеве населення, яке перебуває в тимчасовій окупації, так і на Сили оборони України. Ми маємо досвід визволення правобережжя, тож можемо говорити про те, що такі явища вже спостерігали: окупанти несамовито мародерствували, знову грабували вже пограбовані магазини, банківські та промислові підприємства й вивозили все, що могли вивезти, а опісля — шукали для себе цивільний одяг”, — пояснила Гуменюк.

Вона зазначила, що на російських військових тиснуть їхні силові структури, які вишукують серед них дезертирів.

"У цій ситуації ми спостерігаємо, що одні шукають цивільний одяг і намагаються розташовуватися на вулицях міста для того, щоб якнайшвидше мати змогу ретируватися або сховатися в лісових насадженнях. Тобто певні настрої вже проглядаються, але говорити про їхній відхід ще рано”, — сказала вона.

Наталія Гуменюк повідомила, що мародерство, яке коїться наразі у Новій Каховці, зі слів місцевих, — провісник певних жестів так званої “волі”.

“Росіяни, коли залишають населений пункт і розташовуються в прилеглих лісонасадженнях, обстрілюють мирних мешканців. Здебільшого мінометним вогнем, це робиться, щоб повернувшись, роз’яснювати, що Сили оборони нібито не бережуть своє мирне населення. Також, аби знімати пропагандистські сюжети, як Збройні сили України знищують інфраструктуру населених пунктів лівого берега Дніпра за те, що там нібито прийняли як дане “русский мир”, — розповіла Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, про звільнення Нової Каховки поки не відбулося. Генштаб прокоментував свою попередню заяву.

Напередодні у Новій Каховці скоїли замах на одного з головних колаборантів.

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