"Говорити про затишшя некоректно": в Міноборони розповіли про ситуацію на фронті

"Говорити про затишшя некоректно": в Міноборони розповіли про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби Збройні Сили України відбили шість атак ворога.

Наразі говорити про певне затишшя на фронті не можна: війна триває, і "фактично зараз є її гаряча фаза".

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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"Інтенсивність боїв порівняно з тим, коли вони локалікувалися по більшій частині території України, знижена. Це якщо по карті дивитися - по регіонах України. Якщо вимірювати це застосованою зброєю і намаганнями ворога просунутися вглиб території України, то ця інтенсивність не спадає. Саме тому говорити, що зараз якесь затишшя, не коректно", - зауважила представниця Міноборони.

За її словами, протягом минулої доби Збройні Сили України відбили шість атак ворога.

"Попри те, що в нас є дані про тимчасово зайняті території, де ворог намагається встановити свою владу, у нас значно більше територій, які у ворога відбиті, куди ворог не потрапив", - наголосила вона.

Як повідомляли у Генштабі 12 квітня, окупанти завершують перегрупування та переміщення підрозділів до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях РФ, а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, неподалік східних кордонів України.

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