Гра на публіку чи реальність: Буданов про конфлікт Пригожина з Шойгу

Буданов нагадав, що попри конфлікт між собою, і Шойгу, і Пригожин "абсолютно працюють на РФ".
Конфлікт власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина із російським Міноборони на чолі з Сергієм Шойгу – не фейк, блеф чи гра на публіку, а цілком реальний.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Я ніяк це не назву грою на публіку і навіть фейком. Це абсолютно не туди. Цей конфлікт цілком реальний і вони його, у принципі, не приховують. Чому це так ріже око, на мій особистий погляд. Тому що Пригожин у принципі каже більшою мірою правду. Міноборони РФ більшою мірою каже неправду", – зазначив Буданов.
Він заувжив, що у звітах офіційного спікера МО РФ Ігоря Конашенкова та російського Міноборони "все добре, росіяни перемагають, кудись рухаються, всіх в радіоактивний попіл і так далі".
"Пригожин каже, що навпаки: подивіться навкруги, це точно не переможна війна, нам тут у принципі вже не перемогти. Подивіться, які прорахунки, стріляти немає чим, що робити військо взагалі не розуміє, воно не навчене і так далі. Тому це фейком не назвеш. Це просто зустрічний бій правди з неправдою", – пояснив керівник ГУР.
Проте Буданов нагадав, що і Шойгу, і Пригожин "абсолютно працюють на РФ".
Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав "вагнерівцям" перейти в своє підпорядкування. Пригожин відповів, що ПВК "Вагнер" не підписуватиме жодних контрактів із Шойгу.
Британська розвідка про деталі протистояння Пригожина з Шойгу.
Протистояння між підлеглими Шойгу та Пригожина дійшло до того, що вагнерівці біля Бахмута навіть вступили у бій з кадровими військовими РФ.
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