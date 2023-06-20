Гра на публіку чи реальність: Буданов про конфлікт Пригожина з Шойгу

Буданов нагадав, що попри конфлікт між собою, і Шойгу, і Пригожин "абсолютно працюють на РФ".

Конфлікт власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина із російським Міноборони на чолі з Сергієм Шойгу – не фейк, блеф чи гра на публіку, а цілком реальний.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Я ніяк це не назву грою на публіку і навіть фейком. Це абсолютно не туди. Цей конфлікт цілком реальний і вони його, у принципі, не приховують. Чому це так ріже око, на мій особистий погляд. Тому що Пригожин у принципі каже більшою мірою правду. Міноборони РФ більшою мірою каже неправду", – зазначив Буданов.

Він заувжив, що у звітах офіційного спікера МО РФ Ігоря Конашенкова та російського Міноборони "все добре, росіяни перемагають, кудись рухаються, всіх в радіоактивний попіл і так далі".

"Пригожин каже, що навпаки: подивіться навкруги, це точно не переможна війна, нам тут у принципі вже не перемогти. Подивіться, які прорахунки, стріляти немає чим, що робити військо взагалі не розуміє, воно не навчене і так далі. Тому це фейком не назвеш. Це просто зустрічний бій правди з неправдою", – пояснив керівник ГУР.

Проте Буданов нагадав, що і Шойгу, і Пригожин "абсолютно працюють на РФ".