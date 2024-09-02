Гра на публіку?: Путін їде до країни, де його можуть арештувати

Human Rights Watch закликала Монголію заборонити в'їзд Путіну або арештувати його на основі ордера Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з даними агентства Bloomberg, Монголія запевнила російського президента Володимира Путіна, що не буде його затримувати при в’їзді в країну. Путін планує відвідати Монголію 3 вересня для участі в заходах, присвячених 85-й річниці спільної перемоги радянських і монгольських військ над японськими силами на річці Халхин-Гол. Цю поїздку організував президент Монголії Ухнаагийн Хурэлсух.

Однак міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає Монголію відмовити Путіну у в'їзді або затримати його, якщо він прибуде, на основі ордера Міжнародного кримінального суду (МКС). Вони вважають, що Монголія порушить свої міжнародні зобов'язання як член МКС, якщо дозволить Путіну відвідати країну і не затримає його.

Human Rights Watch зазначає, що в разі прийняття Путіна Монголія не лише образить жертв злочинів російських сил, але й підірве важливий принцип верховенства закону. Монголія стала членом МКС у 2003 році і зобов'язана співпрацювати з судом, зокрема, арештовуючи і видаючи підозрюваних, які в’їжджають на її територію.

Якщо Путін відвідає Монголію, це стане першим випадком, коли країна-член МКС прийме його після видачі ордера на арешт. У серпні минулого року Путін мав відвідати саміт лідерів БРІКС у Південноафриканській Республіці, яка також визнає юрисдикцію МКС, але його візит був скасований.

Крім того, антивоєнна правозахисна коаліція на платформі Change.org закликала монгольські власті затримати Путіна. Петицію підписали російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза, філантроп Борис Зімін, актор Артур Смольянінов і журналіст Євгеній Кисельов. У петиції зазначено, що затримання Путіна могло б "звільнити" три країни — Україну, Білорусь і Росію — і покрити Монголію славою "визволителів".

Нагадаємо, ордер на арешт Путіна — це третій випадок в історії МКС, коли видано ордер на арешт діючого глави держави, після ордерів на президента Судану Омара аль-Башира у 2008 році та лівійського лідера Муаммара Каддафі у 2011 році.

Нагадаємо, ФБР розсекретило документи, що підтверджують розслідування можливого втечі Гітлера в Аргентину після Другої світової війни. Справу закрили через відсутність достатньої інформації для підтвердження цієї версії.

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