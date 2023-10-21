"Гра триватиме вдовгу": військовий пояснив, навіщо Путіну перемога в Авдіївці

Окупаційна армія Росії намагається прорвати лінію оборони ЗСУ на східному напрямку. Авдіївка і Куп'янський напрямок, за великим рахунком, – одна лінія.

Про це в ефірі телемарафону розповів військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За словами військового, окупанти намагаються взяти під контроль Авдіївку на Донеччині по декільком причинам.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ми не бачили таких колон від 24 лютого! Техніка горить СОТНЯМИ! Оперативка з Авдіївки

"Перша – Путін поставив їм завдання вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської області. Крім того, засоби і сили, які вони накопичили на Авдіївському напрямку, розрахунок був, що вон обійдуть Авдіївку з флангів, візьмуть в оточення, захоплять і покажуть невеличку, але перемогу для Путіна, яка йому вкрай важлива зараз", - пояснює Тимочко.

Військовий зазначив, що диктатор Володимир Путін намагається сформувати тверду коаліцію з Ірану, Північної Кореї і Росії, вести свою політику в країнах Африки, і хоче продемонструвати на Авдіївському напрямку міць російської зброї. Саме з цим пов'язані найбільш активні бої Авдіївського напрямку.

"Авдіївка – дуже добре укріплений промисловий район, де ще від 2014 року велися бої і будувалися інженерні загородження, ДЗОТи, і там сама інфраструктура сприяє тому, що можна створити укріпрайон. Вони розраховували в майбутньому такий укріпрайон використовувати для себе. Звичайно, сили і засоби, які вони накопичили і кинули в перший раз у бій, не виправдали себе. Отже, російське командування, відповідальне на цьому напрямку, не може доповісти Путіну про поразки, тому вони як кидали, так і будуть кидати сили. Там так виглядає, що гра буде тривати вдовгу. Ворог буде пробувати там наступати до того часу, поки стратегічні резерви, які він втягнув, він виснажить", - резюмував Іван Тимочко.

Нагадаємо, аналітики ISW пояснили причини втрат ЗС РФ під час наступів на Авдіївку.

Читайте також: