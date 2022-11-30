Гра "в хованки": на польському кордоні затримали чоловіків, які хотіли незаконно виїхати з країни

Прикордонники затримали двох чоловіків у пункті пропуску "Шегині", які планували незаконно виїхати з України.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Як повідомляють прикордонники, через пункт пропуску на виїзд до Польщі прямував мікроавтобус "Мерседес". Водій транспорту заявив, що у машині перебуває троє осіб. Таку відмітку зробили в контрольному талоні.

"Пізніше, під час огляду транспорту, виявилося, що ще двоє від прикордонників сховалися: один чоловік занурився поміж валізами у багажному відділенні, а інший вийшов з авто на час перевірки. Він планував повернутися після завершення процедури та залишитися непоміченим", - йдеться у повідомленні.

Як чоловікі намагаються незаконно перетнути кордон України

Віж початку повномасштабної війни Росії проти України чоловікам призовного віку, які відповідають певним критеріям, заборонено виїзд за кордон на час дії воєнного стану в Україні. Однак не всі дотримуються і щоразу вигадують нові схеми втечі з України.

Так, на Закарпатті прикордонники затримали 19-річного хлопця, який хотів переплисти річку, щоб потрапити до Німеччини на конкурс зі спортивних бальних танців.

Там також затримали трьох ухилянтів, які намагалися втекти до Румунії.

Державна прикордонна служба України також закликає порушників не перетинати незаконно українсько-румунський кордон, оскільки там помітили ведмедя.

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