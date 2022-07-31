Грабар, Могилевська, Фальоса: українські зірки, будинки яких повністю знищили окупанти

Після початку повномасштабної війни в Україні тисячі людей залишилися без даху над головою.

Російські окупанти не шкодують нікого і продовжують нищити інфраструктуру міст. Вони спеціально бомблять житлові будинки мирних мешканців.

Постраждали помешкання і знаменитостей. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про українських зірок, чиї будинки знищили ворожі снаряди.

Юрій Фальоса

Фото: УНІАН

У березні окупанти своїм снарядом влучили у приватний будинок українського продюсера та екскоханого співачки Ані Лорак Юрія Фальоси.

Дім продюсера розташований у Києві в одному з центральних районів. У результаті потрапляння снаряду в будинок виникла пожежа і більша частина приміщення згоріла. Також пошкоджено фасад іншого будинку Фальоси та вибиті шибки.

Будинок Юрія Фальоси / Фото: facebook.com/falyosayuriy

"Ані будинку, ані офісу більше нема! Усі живі! Що ж, відбудовуватимемося заново!" – прокоментував він.

Будинок Юрія Фальоси / Фото: facebook.com/falyosayuriy

Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Рускій мір" прийшов також і до співачки Наталії Могилевської. Окупанти зруйнували її дім, який розташований у Бучі. Загарбники спершу жили у помешканні, розікрали все, а потім знищили будинок.

"Навіть капці, постільну білизну, матраци й навіть решітку з плити. Після цього вони пішли і його ще розбомбили. Тобто будівлі взагалі немає", – розповідала артистка.

Назар Грабар

Фото: instagram.com/nazargrabar

Український танцівник Назар Грабар також залишився без дому. У Бучі модель, який вступив до лав ЗСУ, мав квартиру в одному із ЖК. Втім, російські війська повністю знищили його будинок.

Фото: скриншот з відео

"У мене більше немає дому. У моєму будинку була база російських солдат. Конкретно у моїй квартирі. Все винесли. Але це не найстрашніше. Навколо житлового комплексу лежать тіла молодих людей, таких як я віком, зв'язані та розстріляні", - розповідав Грабар.

Анна Панова

Фото: instagram.com/annapanova

Окупанти вдерлися до будинку відомої української ведучої Анни Панової. Дача її сім’ї була розташована в одному з сіл Київської області. Загарбники дозволили родині Панової поїхати до безпечного місця, а самі ж влаштували у їхньому будинку командний пункт та медсанчастину. У результаті, по собі ворог залишив лише руїни.

Фото: instagram.com/annapanova

"Я, певно, воліла б ніколи туди не повертатися і не бачити цього жаху на власні очі. Але чоловік сказав: "Я вже пустив тут коріння. Як і сад, який я посадив - і він уцілів. Тож ми неодмінно все відбудуємо", - поділилася Панова.

Фото: instagram.com/annapanova

Валерій Харчишин

Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Наприкінці березня ворог "звільнив" від дому і лідера гурту "Друга ріка" Валерія Харчишина. Дім артиста був розташований під Гостомелем, де довго точилися бої. Внаслідок ворожих обстрілів будівля музиканта згоріла вщент.

Валерій Харчишин / Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

"Цей будинок під Гостомелем - частина мого життя. В ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, шо я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники-шахраї - перебудовував майже усе. Він повністю згорів. Орки влучили в нього. У моїх дітей тепер немає "їхньої України". Їм нема куди повернутися", – ділився музикант.

Євген Синельников

Євген Синельников / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Режисер та ведучий тревел-проєкту "Орел і Решка" Євген Синельников розповідав, що російські загарбники увірвалися до його будинку в Бучі. На щастя, він з сім’єю вибрався живим. Але на його очах окупанти зі штурмовика випустили ракету в його будинок.

Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

"Дякую" рускому міру, що "врятував" нашу сім'ю від жахів життя в Україні. Ось тепер заживемо!" – прокоментував ведучий.

Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Нагадаємо, Стас Боклан розповів, що окупанти знищили квартиру у Маріуполі, де він жив. Також ворог вбив багатьох колег актора.

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