ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
1 хв

"Грабьож ідьот повним ходом": як російські військові мародерять на Бєлгородщині

Російська армія орудує по селах РФ.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Окупанти

Окупанти / © sprotyv.mod.gov.ua

У радіоперехопленнях, отриманих розвідниками, жителі Бєлгородської області описують чергові епізоди мародерства російської армії.

Про це повідомило Головне управління розвідки МОУ.

"Людей повиганяли, а тепер грабьож ідьот повним ходом", – розповіла місцева мешканка.

Вона також висловлювала обурення стосовно соціальних виплат для примусово позбавлених житла.

"Ні копійки грошей не заплатили ― нічого вообще", – зазначила жінка.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі на дорозі вибухнув автомобіль, у якому, ймовірно, перебував капітан 1-го рангу Чорноморського флоту.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie