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- Війна
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"Грабьож ідьот повним ходом": як російські військові мародерять на Бєлгородщині
Російська армія орудує по селах РФ.
У радіоперехопленнях, отриманих розвідниками, жителі Бєлгородської області описують чергові епізоди мародерства російської армії.
Про це повідомило Головне управління розвідки МОУ.
"Людей повиганяли, а тепер грабьож ідьот повним ходом", – розповіла місцева мешканка.
Вона також висловлювала обурення стосовно соціальних виплат для примусово позбавлених житла.
"Ні копійки грошей не заплатили ― нічого вообще", – зазначила жінка.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі на дорозі вибухнув автомобіль, у якому, ймовірно, перебував капітан 1-го рангу Чорноморського флоту.
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