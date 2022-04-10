Грабунки та вбивства: у Генштабі розповіли про ситуацію на тимчасово окупованих територіях

Сили оборони продовжують нищити ворогів.
Російські вбивці продовжують терор на тимчасово окупованих територіях. Вони грабують та вбивають цивільних українців.
Про це 10 квітня йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
"На тимчасово зайнятих територіях окупаційні війська продовжують заходи щодо обмеження прав та свобод громадян України. Продовжують грабунки та вбивства цивільних мешканців. Сили оборони продовжують утримувати визначені рубежі, нищити ворога та звільняти від загарбника Українські землі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ворог має низку проблем у матеріально-технічному забезпеченні угруповання військ Західного військового округу.
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