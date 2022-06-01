Грабують і залякують цивільних: Генштаб ЗСУ розповів про дії окупантів на захоплених територіях

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на тимчасово окупованих територіях.
На тимчасово зайнятих територіях окупанти продовжують обмежувати права та свободи громадян України,
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 1 червня.
Зокрема, росіяни обмежують пересування, проводять фільтраційні заходи та поглиблюють гуманітарну кризу. Військовослужбовці РФ грабують мирних жителів.
В окремих населених пунктах ворог організовує відновлення пошкодженої військової техніки на потужностях місцевих підприємств. Так, ремонт військової техніки виявлено в місті Берислав (Херсонська область) в цехах Бериславського машинобудівного заводу.
Практично на всій тимчасово захопленій території окупанти заблокували доступ місцевого населення до українських операторів мобільного зв’язку та Інтернету.
Раніше у Генштабі розповіли про дії окупантів на Південнобузькому напрямку.
Читайте також:
- Ситуація на Харківщині: росіяни обстріляли позиції ЗСУ біля Руських Тишків, Золочева та Дергачів
- Загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі зберігається - Генштаб
- Окупанти з артилерії обстріляли два населені пункти у Сумській області - Генштаб