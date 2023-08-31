Грабують своїх же, втікають або здаються у полон: дружина окупанта пожалілася на проблеми у ЗС РФ

Дружина одного із російських окупантів, який зараз воює в Україні, пожалілася родичці про проблеми, які є в армії Путіна.

Аудіоперехоплення опублікували на сторінці у Ютуб Сили спеціальних операцій.

Іх перехоплення відомо, що її чоловік воєю у 5-й танкової бригади. Дружина окупанта ділиться розмовами з чоловіком і розповідає, що він жаліється на відношення командування, дизертирство та здачу в полон співслужбовців.

"Там хлопці вдесятьох зайшли в якусь лісосмугу на*уй, і всі десятеро "двохсоті", - жаліється дружина російського загарбника.

Крім того, саме же окупант був шокований мародерством своїми "колегами". Поки тих не було, росіяни із іншого підрозділу розграбували їхні ж бліндажі та винесли все, що вони лишили там перед боєм.

"Він каже: у мене відео є, де я заходжу в бліндаж, а там все перевернуто і все спі*дили. Нічого немає: ні речей, ні карток. Вони вияснили, що якась друга зетка, бл*дь, все роз*уярила", – здивувалася вона.

У ССО наголосили, що кожен окупант покине українську землю. Питання тільки - в якому вигляді.

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