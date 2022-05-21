"Гради", міномети та ракети: окупанти обстрілюють прикордоння України з усього, що мають

Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння України з усього озброєння, яке у них є в наявності.
Зокрема, ворог обстріляв територію між Харківською та Сумською областями та прикордоння Чернігівщини з "Градів", мінометів та ракетами.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрнішніх справ.
"Окрім цього, ворожий вертоліт завдав ракетного удару по околиці одного з населених пунктів на межі між Харківською та Сумською областями. Крім того, пообіді, з території росії Сумщину обстріляли з "Градів". Нараховано біля півтора десятка пострілів", - розповіли у відомстві.
Також зафіксували мінометні обстріли у напрямку сіл Грем‘яч, Миколаївка та Кучерівка.
Нагадаємо, вдень 21 травня Росія обстріляла Сумський район з ракетних систем залпового вогню. Перед цим відкрили вогонь з артилерії по Чернігівській області.
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