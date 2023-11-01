"Гради", танки, авіація: росіяни атакували житлові райони Херсонщини

Зокрема, ворог випустив по області 510 снарядів та 30 авіабомб.

Російські війська 94 рази обстріляли Херсон та область протягом 31 жовтня, поранивши та вбивши мирних жителів.

Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Мережі 1 листопада.

Протягом доби окупанти випустили по Херсонській область 510 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та влаштували два ракетних удари.

Сам Херсон загарбники обстріляли 24 снарядами.

По населених пунктах Херсонщини зафіксовано 30 прильотів керованих авіабомб. Є влучання у Бериславському та Херсонському районах.

Так, окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, станцію технічного обслуговування та складські приміщення у Херсоні.

Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще восьмеро осіб зазнали поранень.

Нагадаємо, вдень 31 жовтня російські війська влаштували ракетний удар по центральному району Херсона. Ворог влучив по автобазі та поранив двох чоловіків. Наслідки атаки зняли на відео.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни поцілили в автівку. Ворог від ранку обстрілював Херсонщину

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