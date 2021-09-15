“Гради”, танки та самохідні гуабиці: окупанти стягують техніку до лінії фронту на Донбасі

У прифронтових населених пунктах не припиняються обстріли.

Українська сторона в Спільному центрі з контролю та координації за припиненням вогню на Донбасі зафіксувала 160 одиниць ворожої техніки, яка розміщена з порушенням лінії розмежування. На Луганщині спостерігачі помітили на полігонах до пів сотні танків та 66 бойових машин, іще понад десяток самохідних гаубиць. Підтягнули окупанти більш як два десятки систем реактивного залпового вогню "Град". У СЦКК заявили - російські війська створюють маневрові бойові групи.

Тим часом у прифронтових містечках люди знову почали впорядковувати підвали, які знову можуть стати в потребі як бомбосховища, зважаючи на останні масовані обстріли окупантами. Про це йдеться 15 вересня у репортажі ТСН.19:30.

Попри постійну стрілянину 84-річний мешканець старої Авдіївки не збирається покидати обжите місце. Цей дідусь звикло робить щоденну ранкову зарядку, обробляє город, але за паркан свого обійстя виходить рідко, бо живе на лінії фронту.

Міни й кулі у прифронтових містечках давно стали буденністю. Окупанти навмисне цілять як у військових, так і в мирних жителів.

“Обстрілювати стали частіше”, - каже військовослужбовець, який ще у 2014 році пішов на фронт добровольцем. Тут він несподівано зустрів свого молодшого сина, про якого думав, що той здобуває освіту, а насправді він теж воював. Тепер батько й син служать пліч-о-пліч.

Служать разом також двоє братів із Черкащини Костянтин та Станіслав Маняки - ремонтують військову техніку. Ці бойові машини пройшли через запеклі бої під Дебальцевим, Мар’їнкою та Гранітним. Вони дають їм друге життя і від їхньої вправності залежить, наскільки надійно служитиме техніка та захищатиме життя солдатів на фронті.

Новини з фронту: зафіксовано 160 одиниць техніки ворога, розміщеної з порушенням лінії розмежування

Автор: Руслан Ярмолюк

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