Грали у футбол відрізаними головами і крали унітази: Тала Калатай розповіла про звірства окупантів у Грузії в 90-х

Українська ведуча та акторка Тала Калатай розповіла, як російські окупанти на початку 90-х чинили звірства по відношенню до грузинського народу.

Тала Калатай знає про це не з чуток – чоловік артистки, грузинський бізнесмен Лаша Шихашвілі розповідав їй особисто, що пережив його народ. Тоді чоловік був підлітком і дуже добре пам'ятає ці жахіття.

Про це Калатай розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк. За словами ведучої, вона не хотіла з початком повномасштабного вторгнення їхати з України. Але чоловік її переконав:

"Він сказав, що я не хочу, щоб мої діти пережили те, що пережив я, коли був підлітком. Він кричав, ти просто не уявляєш що це за люди. Ви не можете зрозуміти, з ким ви маєте справу. Але коли він мені сказав, що у нас є 16-річна донька і ти не уявляєш, на що вони здатні, отут мені десь клацнуло", - розповіла Тала.

Тала Калатай з чоловіком / Фото: instagram.com/talakalatay_official

Тала Калатай з донькою / Фото: instagram.com/talakalatay_official

Також вона поділилася, що їй розповідав чоловік про звірства російських окупантів під час російсько-грузинської війни 1991-1993 роках.

"В Гагрі було те саме, що в Бучі. В Сухумі його першу вчительку, лікарку, в якої народжувала його мама і ще тисячі людей спалили на стадіоні в Сухумі. Їх обклали шинами і спалили. Ми ж про це не знали, соцмереж не було. І Путіна ще тоді не було. Виявляється, це була стала величина. Він (чоловік – прим.ред) мені саме про це казав. Відрізали голови, грали ними у футбол і казали, що це робили грузини", - розповіла Калатай.

Вона додала, що історія яка сталася у 90-х у Гагрі, Грузія повторилася 2022 року в Бучі, Україна.

"Це порівняння фото, яке викладали мої грузинські друзі– Буча і Гагри – це все було. Вони так само з військових частин Грузії тирили унітази і є це відео", - зазначила знаменитість.

Тала Калатай з чоловіком / Фото: instagram.com/talakalatay_official

Разом з тим Калатай зазначила, що все, що виробляє Росія та Путін – є колективною відповідальністю:

"Я вважаю, що це абсолютно колективна відповідальність. Цей народ, йому завжди було зручно, щоб в нього був цар. Хто б це не був. І я вважаю, що це росіяни створили Путіна. Вони йому дозволили ось таку повну владу, вони вчасно не схаменулися. В них атрофувалося відчуття свободи. Путін якщо зникне, залишиться ось це суспільство. Ця імперія повинна почати розпадатись і вони мають зайнятися внутрішніми, своїми проблемами, аби їм не було діло до нас", - висловила думку Калатай.

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