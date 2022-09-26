Гранати, набої та пістолет: чоловік намагався вивезти із Харківської області арсенал зброї (фото)

На одному з контрольних постів Харківщини представники Державної прикордонної служби України зупинили для перевірки легковий автомобіль, у якому під час огляду виявили зброю та чималу кількість боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Прикордонникам водій пояснив, що він нібито відвідував родича на Харківщині, який і передав йому ці трофеї.

У чоловіка вилучили гранати Ф-1 і РГД та запали до них, постріл ВОГ-17, постріл ВОГ-25, більше трьох десятків набоїв різного калібру, магазин до СВД, пістолет травматичної дії "EKOL Lady" та 9 набоїв до нього.

Нагадаємо, прикордонник збив безпілотник антидроновою рушницею (відео).

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