Гравець клубу УПЛ організував у Коломиї благодійний турнір на підтримку ЗСУ (фото)

На виручені кошти купили тепловізори для військових.

Захисник "Львова" Олександр Романчук став ініціатором проведення у Коломиї благодійного футбольного турніру, зібрані кошти з якого використані для потреб української армії.

"Кілька тижнів тому мені довелося побувати на благодійних змаганнях у Львові. Їхня організація мені дуже сподобалася, і я подумав про проведення такого турніру в рідній Коломиї. Після повернення додому одразу порадився з батьком, який очолював місцевий ФК ДОЗ, і погодився стати одним із співзасновників", - розповів Романчук у інтерв'ю zbirna.com.

zbirna.com

"Скільки команд виявили бажання вийти на старт? 32, і не лише з Івано-Франківської області, а й сусіди із Чернівців. Стартовий внесок був щонайменше 1500 гривень від кожної команди, проте більшість заплатили більші суми. У складі кожної команди були вісім польових футболістів та воротар, грали на півполя. Серед учасників була група футболістів, які представляли команди елітного дивізіону та першої ліги. Зокрема, я запросив приїхати до Коломиї своїх приятелів Андрія Буська (Львів) та Дениса Кузика (Колос)). А самі поєдинки обслуговували елітні арбітри Прикарпаття на чолі із Анастасією Романюк. На жаль, через травму я не міг вийти на поле. Загалом було зібрано понад сто тисяч гривень. На ці кошти було придбано тепловізори для земляків із 10 окремої гірничо-штурмової бригади Едельвейс. Підставив плече та вихованець коломийського футболу, відомий тренер Роман Григорчук, який був присутній на турнірі та також придбав два тепловізори", - додав Романчук.

"Чи зі своїми одноклубниками із Львова підтримую зв'язок? Звісно. Декілька хлопців цього тижня навіть почали самостійно тренуватися, але більшість зосередилася на волонтерстві. Особливо активними є Олексій Довгий, Олександр Ільющенков , Олексій Зозуля . Тільки загальними зусиллями, якщо ми будемо єдиним цілим, зможемо перемогти у цій війні", - розповів він.

Нагадаємо, що українці зможуть безкоштовно відвідати благодійний матч "Динамо" проти дортмундської "Боруссії".

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