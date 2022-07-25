Грає у злого слідчого: опозиціонерка розповіла про функцію Лаврова у війні проти України

Спроби Кремля шантажувати Захід новими атаками на Україну призведуть до протилежного результату – збільшення постачання новітніх озброєнь нашій країні.

Таку думку висловила російська опозиціонерка Ольга Курносова в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Як на мене, Лавров давно припинив бути тим, ким він формально є – міністром закордонних справ. Він став речником партії війни й озвучує ті наративи, які нині потрібні Кремлю. Ми бачимо гру в доброго та злого слідчого. Умовно кажучи, Лавров – "злий слідчий", а Пєсков – "добрий", і говорить щось більш притомне, ніж Лавров. Але те, що робить Лавров, узагалі не є дипломатією. Навіщо він це робить у такому віці – окреме запитання. Напевно, за це добре платять", - сказала вона.

Як зауважила Курносова, попри слова Лаврова про буцімто готовність Москви до переговорів, такі заяви демонструють рівно протилежну позицію. Крім того, вона додала, що ніхто не чекає від Росії на послідовну позицію. Саме тому, на її думку, й кількість озброєнь, які постачатимуть в Україну, зросте.

Нагадаємо, Лавров побідкався, що Україна не хоче домовлятись з Росією та планує перемогти у війні.

Як повідомлялося, у розвідці прокоментували зміну "географічних завдань" Росії у війні й пояснили, навіщо це Путіну.

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