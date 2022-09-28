Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гребуть усіх підряд, росіяни тікають або намагаються чинити спротив: Генштаб - про путінську мобілізацію

Дата публікації
Перегляди
118
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гребуть усіх підряд, росіяни тікають або намагаються чинити спротив: Генштаб - про путінську мобілізацію

Фото: Associated Press

Непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб старших за шістдесят років.

У Росії та тимчасово окупованих територіях України тривають заходи мобілізації.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 28 вересня.

Так, у віддалених населених пунктах РФ мобілізації підлягає все чоловіче населення визначеної вікової категорії. Працівників російських війсккоматів не зупиняють відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду у "гарматного м'яса".

Непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб старших за шістдесят років. В окремих регіонах населення намагається чинити спротив такій примусовій мобілізації.

Про неготовність путінського режиму до мобілізації яскраво свідчить ситуація на збірних пунктах Бєлгородської та Ростовської областей. Так, новоприбулий особовий склад повинен за власний кошт придбати зимову форму одягу та засоби захисту.

Громадяни призовного віку всіма способами шукають способи ухилення від мобілізації. Зокрема, в окупованому Криму чоловіки, з метою уникнення мобілізації, намагаються відкупитися хабарем, виїхати за кордон РФ, працевлаштуватись на підприємство критичної інфраструктури або здійснити дрібний злочин.

Раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, як ЗСУ можуть "накрити" мобілізованих РФ.

Читайте також:

Мобілізація та військовий стан в Росії: як призов рашистів вплине на лінію фронту | Снєригьов

Мобілізація та військовий стан в Росії: як призов рашистів вплине на лінію фронту | Снєригьов

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація