Греція допомагає РФ обходити санкції: танкери з нафтою продовжують заходити до європейських портів

Греція допомагає РФ обходити санкції, попри спроб ЄС заборонити експорт російських енергоресурсів.

Танкери з російською нафтою продовжують безперешкодно заходити до європейських портів.

Про це повідомляє Die Welt.

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Квітнева частка Греції в транспортуванні російської нафти зросла втричі в порівнянні з 2021 роком.

За даними страхової компанії Lloyd's, у квітні з портів РФ виїхало 190 танкерів, з них 76 - під грецьким прапором. Наприклад, наприкінці квітня грецький супертанкер Nissos Rhenia завантажив російську нафту в порту Нідерландів і попрямував до Сінгапуру. Зросла також кількість відправлень до Індії, Китаю та Південної Кореї. Таким чином танкери з російською нафтою продовжують безперешкодно заходити в європейські порти попри санкції ЄС.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), Росія щодня експортує 7 млн барелів нафти та нафтопродуктів.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз наближається до узгодження шостого пакету санкцій проти Росії. Проти Росії запроваджено 10 128 фінансових обмежень. Це більше, аніж санкцій проти Ірану, Сирії та Північної Кореї. Однак світова практика економічних обмежень не впливає на зміну курсу диктаторських режимів.

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