Греція надасть Україні ракети Sea Sparrow: що стане їхніми цілями

Афіни ухвалили рішення передати Україні ракети, які більше не використовуються в оборонних цілях
Греція передасть Україні 24 ракети Sea Sparrow. Ракети, що знаходяться на озброєнні майже 40 років, були вилучені з запасів грецьких військово-морських сил та авіації через їхню непотрібність для оперативного використання.
Про це повідомило видання ekathimerini.
Ця допомога відповідає зобов'язанням Греції щодо підтримки України, вона не послабить оборонні можливості Греції в Егейському морі.
Незважаючи на неодноразові прохання союзників про передання більш сучасних систем, таких як ракети С-300 і Patriot, Афіни рішуче відмовили, посилаючись на проблеми безпеки та відсутність надійних замінників цих систем.
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час нещодавнього європейського саміту підтвердив незмінну підтримку України.
Sea Sparrow — це американська зенітна ракета короткої дальності, яка призначена для боротьби з повітряними цілями, такими як літаки та крилаті ракети. Вона була розроблена для використання на кораблях та в авіації, і активно використовується в різних країнах. Ось основні характеристики та інформація про систему Sea Sparrow:
Основні характеристики
- Тип ракети: Короткої дальності зенітна ракета
- Розробник: Raytheon (США)
- Перший політ: 1970-ті роки
- Система наведення: Ракета використовує радіолокаційне самонаведення та інфрачервоне самонаведення (від залежності від модифікації).
- Дальність: Зазвичай близько 15–20 км, в залежності від конкретної модифікації та умов використання.
- Швидкість: Приблизно 2,5 Маха (близько 3,000 км/год).
- Вага: близько 200 кг
- Вибухова бойова частина: близько 30 кг
- Ракетний пуск: Може бути запущена з вертикальних пускових установок (VLS) або інших спеціалізованих систем на кораблях.
Використання
- ВМС США та багато інших країн використовують ці ракети як частину своїх зенітних комплексів на кораблях. Вони можуть бути розгорнуті на великих надводних судах, таких як есмінці та авіаносці.
- Україна вже має необхідні пускові установки для розгортання цих ракет, і їхня передача від Греції додасть нові можливості для протиповітряної оборони.
Переваги
- Ракети Sea Sparrow ефективні при ураженні повітряних цілей, зокрема малорозмірних та швидких, таких як крилаті ракети та літаки, завдяки високій маневреності та можливості працювати в складних умовах.
- Вони використовуються в рамках багатьох корабельних систем зенітного захисту.
- Відносно проста інтеграція з наявними системами та можливість швидкого впровадження в бойову діяльність.
Нагадаємо, Україні Греція постачала бойових машин піхоти БМП-1.
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