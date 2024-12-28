Греція надасть Україні ракети Sea Sparrow: що стане їхніми цілями

Афіни ухвалили рішення передати Україні ракети, які більше не використовуються в оборонних цілях

Греція передасть Україні 24 ракети Sea Sparrow. Ракети, що знаходяться на озброєнні майже 40 років, були вилучені з запасів грецьких військово-морських сил та авіації через їхню непотрібність для оперативного використання.

Про це повідомило видання ekathimerini.

Ця допомога відповідає зобов'язанням Греції щодо підтримки України, вона не послабить оборонні можливості Греції в Егейському морі.

Незважаючи на неодноразові прохання союзників про передання більш сучасних систем, таких як ракети С-300 і Patriot, Афіни рішуче відмовили, посилаючись на проблеми безпеки та відсутність надійних замінників цих систем.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час нещодавнього європейського саміту підтвердив незмінну підтримку України.

Sea Sparrow — це американська зенітна ракета короткої дальності, яка призначена для боротьби з повітряними цілями, такими як літаки та крилаті ракети. Вона була розроблена для використання на кораблях та в авіації, і активно використовується в різних країнах. Ось основні характеристики та інформація про систему Sea Sparrow:

Основні характеристики

Тип ракети: Короткої дальності зенітна ракета

Розробник: Raytheon (США)

Перший політ: 1970-ті роки

Система наведення: Ракета використовує радіолокаційне самонаведення та інфрачервоне самонаведення (від залежності від модифікації).

Дальність: Зазвичай близько 15–20 км, в залежності від конкретної модифікації та умов використання.

Швидкість: Приблизно 2,5 Маха (близько 3,000 км/год).

Вага: близько 200 кг

Вибухова бойова частина: близько 30 кг

Ракетний пуск: Може бути запущена з вертикальних пускових установок (VLS) або інших спеціалізованих систем на кораблях.

Використання

ВМС США та багато інших країн використовують ці ракети як частину своїх зенітних комплексів на кораблях. Вони можуть бути розгорнуті на великих надводних судах, таких як есмінці та авіаносці.

Україна вже має необхідні пускові установки для розгортання цих ракет, і їхня передача від Греції додасть нові можливості для протиповітряної оборони.

Переваги

Ракети Sea Sparrow ефективні при ураженні повітряних цілей, зокрема малорозмірних та швидких, таких як крилаті ракети та літаки, завдяки високій маневреності та можливості працювати в складних умовах.

Вони використовуються в рамках багатьох корабельних систем зенітного захисту.

Відносно проста інтеграція з наявними системами та можливість швидкого впровадження в бойову діяльність.

Нагадаємо, Україні Греція постачала бойових машин піхоти БМП-1.

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