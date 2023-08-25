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Греція передасть Україні свої зенітно-ракетні комплекси Тор-М1 і Оса-АКМ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Греція передасть Україні свої зенітно-ракетні комплекси Тор-М1 і Оса-АКМ

PHR Тор-М1 / Фото: Цензор.нет

Наразі на озброєнні країни перебуває 21 самохідний ЗРК Тор-М1 та 38 самохідних комплексів Оса-АКМ.

Греція планує передати Україні свої  зенітно-ракетні комплекси Тор-М1 і Оса-АКМ. Поставити їх нашій державі можуть через треті країни.

Про це повідомляє Pronews.gr, посилаючись на "надсекретний документ".

Як зазначається, зенітні комплекси можуть незабаром зняти з озброєння Греції, оскільки наявних запчастин на них вистачить лише на кілька місяців внаслідок їхньої невеликої кількості та відмови уряду виконувати чинний контракт.

Наразі на озброєнні країни перебуває 21 самохідний ЗРК Тор-М1 та 38 самохідних комплексів Оса-АКМ з максимальною дальністю стрільби 10-12 км.

В матеріалі зазначається, що "швидше за все" ці ЗРК передадуть Україні через треті країни, а прийняте рішення є "суто політичним".

Нагадаємо, що Нідерланди передадуть Україні не усі з обіцяних винищувачів F-16.

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