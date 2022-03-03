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Путіна можна зупинити лише на полі битви — Грибаускайте

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Путіна можна зупинити лише на полі битви — Грибаускайте

Associated Press

За словами Грибаускайте, НАТО побоюється, що ця війна може стати всесвітньою.

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте заявила, що президента країни-окупанта Володимира Путіна можна зупинити лише на полі битви.

Про це вона сказала 3 березня під час спільного марафону українських телеканалів.

"Санкції, які б вони не були, їх не достатньо. І зупинити Путіна можна лише на полі битви. А на полі битви ви поки одні. Хоча і озброєння, і допомога прибуває, і вона, звичайно, буде збільшуватись", — сказала Грибаускайте.

Водночас політикиня пояснює, що НАТО не вводитиме свої війська для допомоги Україні через побоювання, що ця війна може стати всесвітньою.

Попри це, за словами Грибаускайте, в історії вже були випадки, коли кілька країн НАТО об’єднувались в окремі альянси і вживали заходів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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