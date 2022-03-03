Путіна можна зупинити лише на полі битви — Грибаускайте

Путіна можна зупинити лише на полі битви — Грибаускайте

За словами Грибаускайте, НАТО побоюється, що ця війна може стати всесвітньою.

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте заявила, що президента країни-окупанта Володимира Путіна можна зупинити лише на полі битви.

Про це вона сказала 3 березня під час спільного марафону українських телеканалів.

"Санкції, які б вони не були, їх не достатньо. І зупинити Путіна можна лише на полі битви. А на полі битви ви поки одні. Хоча і озброєння, і допомога прибуває, і вона, звичайно, буде збільшуватись", — сказала Грибаускайте.

Водночас політикиня пояснює, що НАТО не вводитиме свої війська для допомоги Україні через побоювання, що ця війна може стати всесвітньою.

Попри це, за словами Грибаускайте, в історії вже були випадки, коли кілька країн НАТО об’єднувались в окремі альянси і вживали заходів.