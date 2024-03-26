"Гроби на колесах": окупанти почали застосовувати баггі для штурмів — як з ними борються ВСУ

Російська піхота використовує для наступу китайські гольфкари (баггі) замість БМП

Про це повідомляє експерт німецького видання BILD Юліан Рьопке.

За словами Рьопке, Кремль навіть не приховує, що купує цю техніку з Китаю.

Так, ще в листопаді минулого року диктатор Путін відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону і ознайомився із мотовсюдиходами Desertcross 1000-3 китайської компанії AODES, що закуповуються у КНР. Про це відкрито повідомляли пропагандисти РФ. За їхніми даними, всього до військ закуплено понад 2000 таких машин. Кожна коштує близько 16 тисяч євро. Один баггі може перевозити до семи бійців.

Баггі Desertcross 1000-3/Фото: westcentralpowersports.com

Окупанти вважали, що маленькі та маневрені баггі складніше вразити безпілотниками, ніж традиційні військові машини. А дефіцитні снаряди з великою площею ураження уламками ЗСУ не витрачатимуть на такі маленькі цілі.

Маневрені "труни на колесах"

Але Рьопке з'ясував, що бійці ЗСУ навчилися знищувати китайські гольфкари.

"В результаті вони стали для російських солдатів "трунами на колесах". Українські дроноводи прицільно вражають їх безпілотниками-камікадзе. А оскільки у баггі немає жодної броні, то солдати, які перебувають усередині, гинуть", — йдеться в статті BILD.

Раніше військові пояснили, чому окупанти почали використовувати гольфкари під час штурмів.

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