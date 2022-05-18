"Грохнули двох висопоставлених російських військових": Арестович розповів про партизанський рух на півдні

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що на півдні України партизани вбили двох російських окупантів, які виявилися військовими високого рангу.

"Народні месники" допомогли вирушити на той світ двом окупантам високого рангу.

Про це радник керівника ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 18 травня

"За деякими даними, грохнули двох високопоставлених військових. І бій був у принципі зі стрілецькою зброєю. Партизани розклеюють листівки. І це показує ще одну дуже важливу річ, що партизанський рух усюди, де вважається, що його немає і не може бути як такого, він є. І успішний. І взагалі, вся ця війна на півдні в оперативному сенсі схожа на громадянську війну 2018-2020 років", - зазначив він.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі партизани також підірвали бронепоїзд російських окупантів.