Посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора заявив, що робітників із тоталітарної КНДР можуть відправити у фейкові "Л/ДНР".

Там вони нібито братимуть участь у "відновленні" псевдореспублік.

Про це пише The Guardian.

Мацегора заявив, що недореспубліки тепер співпрацюватимуть із тоталітарною Північною Кореєю. Зокрема, громадяни КНДР будуть змушені відбудовувати інфраструктуру на територіях, які захопили російські окупанти.

"Висококваліфіковані та працьовиті корейські будівельники, які здатні працювати в найважчих умовах, можуть допомогти нам відновити наші соціальні, інфраструктурні та промислові об’єкти", - заявив посол РФ у Північній Кореї.

Зазначимо, у КНДР раніше офіційно визнали, що їхні громадяни голодують. За даними Корейського інституту розвитку в Сеулі, середня зарплата у цій тоталітарній державі становить 85 доларів на місяць.

Нагадаємо, тоталітарна Північна Корея у середу, 13 липня, визнала терористичне угрупування "ДНР" та "ЛНР" У подальшому Північна Корея та "ДНР" домовились про встановлення "дипломатичних контактів".

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