Грошей у бюджеті практично немає, бо місто зупинилося - мер Херсона

Ігор Колихаєв каже, що ситуація в тимчасово окупованому місті непроста.

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що у місті працює громадський транспорт, однак платня за проїзд зросла.

“Нам вдалося випустити на лінії частину наших комунальних автобусів. Пустили найважливішими маршрутами, там, де тролейбуси не впораються. Але… Ситуація дуже складна. Коли я говорю про економічну катастрофу, що насувається, то не жартую. І коли прошу підприємців запускати роботу: торгувати, купувати, вести будь-який легальний бізнес… то роблю це не просто так. Грошей у бюджеті практично немає, бо місто зупинилося. Щоб ви розуміли, водіям зарплату на нашому КП ХКТС платити немає чим. Але оцініть рівень їхньої людяності та любові до міста: вони готові працювати безкоштовно, поки ми не вирішимо ситуацію. Далі. Ціни на паливо ви бачили. На свердловині ми не сидимо, тому купуємо його так само, як і ви. Виходячи із цього, підняли платню за проїзд до 10 гривень. Загалом ситуація така: якщо ви зможете їздити за такою ціною, автобуси ходитимуть. Якщо ціна непідйомна, отже, відмінимо ці поїздки”, - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Херсоні критично бракує продовольства та медикаментів. В особливій групі ризику опинилися новонароджені діти, яким не вистачає дитячого харчування та засобів гігієни, а також тяжко хворі люди.

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