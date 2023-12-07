Мобілізація по-новому: в Україні хочуть ввести "військові документи" в Дії та посилити покарання

В Україні триває мобілізація – як влада і військові намагаються залучити до армії більше людей.

Упродовж майже двох років від початку повномасштабного вторгнення в Україні триває перманенна мобілізація. Оскільки активна лінія фронту бойових дій, за словами Зелеського, сягає 1500 кілометрів, потрібна багато людей, аби чинити опір ворогові.

Нестачу кадрів на фронті вже не приховують, хоча секретар РНБО Олексій Данілов запевнив: російська пропаганда перебільшує масштаби проблеми з мобілізацією.

Як влада і військові намагаються вирішити питання з мобілізацією, передає ВВС-Україна.

Вакансії в Інтернеті

Поки влада намагається вирішити проблеми з мобілізацією за допомогою розробки нового законопроєкту з електронними повістками і зобов'язанням всім чоловіками призовного віку носити з собою військово-облікові документи, бригади ЗСУ намагаються вирішити питання самостійно шляхом рекрутингу.

Сторінки бригад у соцмережах рясніють рекламними постами із закликами долучатися до їхніх підрозділів.

Реклама 3-ї окремої штурмової бригади

На сайтах з працевлаштування Lobby X i Work.ua поруч з пошуком менеджерів, юристів і мерчендайзерів є оголошення про пошук штурмовиків, розвідників, стрільців, саперів, бойових медиків, операторів БПЛА і водіїв.

На скільки успішною є така ініціативи і скільки людей відгукнулися на ці вакансії, поки нам не відомо.

За інформацією ВВС, потенційних військових через сайти оголошень шукають навіть ТЦК. Наприклад, в Чортківському районі Тернопільської області військкомат шукає артилериста, фізично здорового і зі "стійкими морально-діловими якостями".

Заступниця міністра оборони Наталя Калмикова, що відповідає за цей напрямок, каже, що рекрутингові компанії співпрацюють з оборонним відомством безкоштовно.

"Війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть. Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники", – сказала вона.

Фінансовий стимул

В Міноборони планують, що у разі добровільного підписання контракту із ЗСУ на ім'я громадянина банк відразу ж відкриватиме картку, на яку перераховуватимуть певну суму – орієнтовно до 50 тисяч гривень.

Місцева влада подекуди також обіцяє фінансово заохочувати своїх земляків вступати до війська.

Накриклад, наприкінці листопада Одеська міська рада затвердила можливість виплати грошової допомоги в розмірі 20 тисяч гривень мобілізованим. Щоправда, обсяг коштів закладений з розрахунку на одну тисячу добровольців в 2024.

Київська влада запровадила виплати по 30 тисяч новобранцям, які погодяться добровільно мобілізуватись в ЗСУ.

Обмеження права на відстрочку

За інформацією видання, влада розглядає можливість зменшити кількість громадян, які матимуть право на відстрочку від армії. Найімовірніше йдеться про позбавлення цього права:

тих, хто має близького родича з інвалідністю ІІІ групи.

осіб, які зараз мають відстрочку через догляд за особою з інвалідністю І та ІІ групи.

тих, хто вирішить отримувати другу чи третю вищу освіту.

На військовий облік також можуть взяти іноземців, які до отримання українського громадянства служили в збройних силах інших країн, а також особи, засуджені до тюремного ув'язнення за вчинення кримінальних злочинів.

Суворіші покарання

Крім того, заплановані зміни до ККУ і Кодексу адмінпорушень. Зокрема, планують збільшення терміну арешту для порушників, штрафів, а також введення можливості заочно притягати їх до відповідальності.

ТЦК також можуть отримати більше інструментів для перевірки військово-облікових документів громадян на вулицях, доставки їх у військкомати, оголошення в розшук. Для цього уже не потрібно буде залучати поліцію.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мобілізація в Україні: в Раді вже підготували нововведення! Що відомо?

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