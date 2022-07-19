Гроші за виродка: у Росії почалися сімейні чвари через компенсацію за ліквідованого на війні окупанта

У російському місті Волгоград родина ліквідованого окупанта Валерія Коваленка влаштувала війну за компенсацію.
Усі 10 млн рублів дістались тітці загарбника, яка обзивала окупанта "виродком".
Про це пишуть російські пропагандисти з волгоградського видання v1.ru.
Обзивала виродком та присвоїла усю компенсацію за його ліквідацію
Сестра окупанта Любов Коваленко розповіла, що її брата ліквідували в Україні ще у лютому. Поки родина займалась організацією похорону, його тітка Валерія присвоїла собі всі 10 млн рублів компенсації. Сестра окупанта наполягає, що ліквідованого ростив дідусь, а тому саме він повинен був отримати гроші та поділитись ними з іншими членами родини військового злочинця.
Проте тітка отримала від діда окупанта довіреність, а коли прийшли кошти, то чергувала біля банкомата та зняла всі гроші. Сестра загарбника переконує, що її родичка ніколи не цікавилась її братом та не спілкувалась з ним. Також жінка обзивала окупанта "виродком".
Родина не зможе забрати у тітки грошей
Тепер сестра загарбника звертається до поліції та судів, щоб забрати у тітки гроші.
Російські адвокати ж вважають, що коштів у тітки окупанта ніхто не зможе забрати, оскільки довіреність була правильно оформлена, і тепер саме вона може використовувати 10 млн рублів так, як захоче.
Тітка окупанта вважає його рідних "неадекватами"
Тітка окупанта ж заявила, що вважає своїх родичів неадекватами та не хоче про них навіть чути.
"З ними все з'ясовуйте, я не хочу про них нічого чути. Це дуже неадекватні люди, не хочу навіть про це говорити", - сказала у коментарі пропагандистам тітка окупанта, яка забрала гроші.
Нагадаємо, вдома у родини ліквідованого російського окупанта виявили холодильник з України.
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