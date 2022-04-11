Грошова система Wise доступна українським біженцям в Європі: як нею користуватися

Українські біженці в Європі тепер можуть користуватися системою грошових переказів Wise. Що це таке і як вона працює - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Українські біженці, які через російську агресію та війну були змушені виїхати до Європи і наразі перебувають там, отримали спрощенні правила користування системою грошових переказів Wise. На офіційному сайті компанії повідомили, що тепер українці можуть зберігати свої гроші, поповнювати рахунки та здійснювати розрахунки через цю систему. Водноча картку можуть оформити не лише ті українці, які виїхали за кордон, але й їхні родичі, що залишилися в Україні. Рахунки дозволено відкривати в євро, доларах, британських фунтах та інших валютах (понад 50).

Система грошових переказів Wise: як стати користувачем?

Для отримання дебетової картки в системі, необхідно спочатку створити обліковий запис. Для цього вам потрібно перебувати в одній з тих країн, в якій компанія надає свої послуги, підтвердити особу та поповнити рахунок в банку. Не забудьте вказати адресу в Європі, куди буде доставлена фізична картка.

Щоб зареєструватися українці можуть використовувати посвідчення біженця або посвідження тимчасово переміщенної особи. Далі інструкція така:

зайти на сайт компанії або завантажити застосунок Wise на мобільний телефон (доступно в Google Play та AppleStore );

та ); обрати розділ "Реєстрація";

придумати пароль, вказати електронну пошту;

вказати ПІБ, адресу перебування в Європі, дату народження та номер телефону.

Як замовити і активувати картку в Wise?

Як тільки ви закінчили реєстрацію, потрібно активувати обліковий запис. Зробити це можна на домашній сторінці. Для цього рахунок Wise потрібно поповнити на 24 євро (можна в еквіваленті). Якщо у вас є українська банківська картка (дебетова чи кредитна) - ви можете швидко переказати гроші. Але також доступні перекази коштів через SWIFT (також в фунтах стерлінгів). Проте варто зазначити, що в останньому випадку активація може завершитися лише через п'ять днів або більше.

Щоб активувати обліковий запис також можна, якщо розрахуватися карткою Wise в магазині або зняти кошти з неї через банкомат. Активовану карту можна підключати до систем Google Pay чи Apple Pay.

Як тільки ви активували рахунок, можна замовити фізичну картку Wise. Зробити це можна як на сайті, так і в мобільному застосунку. Для цього потрібно вказати дійсну адресу, де ви наразі проживаєте (в Європі). За оформлення фізичної картки необхідно сплатити 6 євро. Гроші легко списуються навіть з новостворенного рахунку.