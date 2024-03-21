Гроссі висловився про безпекову ситуацію на Запорізькій АЕС: "Потрібно посилювати роль міжнародних органів"

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство атомної енергії повинно мати своєчасний доступ та регулярні інспекції на Запорізьку АЕС. Це потрібно для того, аби контролювати безпекову ситуацію.

Про це Гроссі сказав перед початком роботи Всесвітнього саміту з ядерної енергії 2024 в Брюсселі.

“Щоб краще контролювати безпеку нам потрібно посилювати роль міжнародних органів, таких як Міжнародне агентство з атомної енергії. Нам потрібно забезпечити вчасне проведення інспекцій, щоб у нас була можливість уникнути проблем. І нам потрібні конкретні дії”, - заявив Гроссі.

За його словами, лідери та уряди держав вже усвідомили, наскільки зараз є актуальним питання ядерної безпеки. МАГАТЕ планує розвинути понад 80 проєктів у цій галузі та зробити кроки на рівні державної політики, які дозволять потроїти потужність ядерної енергії до 2050 року.

“Це залежить від кожної країни. Деякі країни потроять, деякі подвоять, але очевидно, що ядерна енергетика відіграє важливу роль в баченні майбутнього. Вона вже забезпечує половину чистої енергії в Європі”, - відзначив Гроссі.

Нагадаємо, що росіяни поширюють фейк про те, що ЗСУ нібито обстріляли Запорізьку АЕС.

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