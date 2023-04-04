Гроссі їде до Росії, щоб обговорити безпеку на Запорізькій АЕС

Нещодавно Рафаель Гроссі відвідав ЗАЕС і заявив, що безпекова ситуація на атомній станції не покращилась.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в середу, 5 квітня, відвідає російський Калінінград, щоб обговорити безпекову ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Про це пише CNN із посиланням на представника МАГАТЕ.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідає Калінінград у середу в рамках консультацій, спрямованих на забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції в Україні під час військового конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Рафаель Гроссі 29 березня відвідав окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію.

Після візиту на ЗАЕС Гроссі заявив, що гарантувати безпеку на атомній станції вже неможливо.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував роботу МАГАТЕ на Запорізькій АЕС і заявив про неефективність та недієздатність агентства.

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