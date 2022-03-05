ГРУ намагалося вербувати українських військових у російських соцмережах - журналіст Bellingcat

Розслідувачам відомі імена тих, хто погоджувався на співпрацю.

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв розповів про спроби російської військової розвідки вербувати посадовців ЗСУ.

Про це він розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

За словами Христо Грозєва, журналісти-розслідувачі часто працюють з інформацією, яку отримують від хакерів, які зламують електронну пошту співробітників Головного розвідувального управління Генерального штабу РФ (ГРУ) та російських високопосадовців, але публікують лише незначну частку роздобутих таким чином даних.

“Ми дуже багато працюємо зі зламаними поштами. Є хакери, які зламували Гіркіна, Суркова тощо. Вони часто випадково потрапляють на цікавих людей, діляться з нами. Ми публікуємо статті на основі 1% із того, що читають”, - зазначив він.

Журналіст-розслідувач зауважив, що впродовж останніх двох років росіяни “знаходили та вербували своїх колишніх колег всередині військової структури України”.

“Ми знаємо імена. Ми знаємо, хто не прийняв такі спроби вербування”, - наголосив він.

Грозєв розповів, що для вербування часто використовували російські соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники". І траплялися випадки, коли українські військові справді погоджувалися співпрацювати, підтверджуючи свою прихильність до "русского міра".

Опираючись на отриману інформацію, журналіст-розслідувач стверджує, що держпереворот [за участі українських військових] дуже важливий для російської влади.