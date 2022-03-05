ГРУ намагалося вербувати українських військових у російських соцмережах - журналіст Bellingcat

Розслідувачам відомі імена тих, хто погоджувався на співпрацю.
Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв розповів про спроби російської військової розвідки вербувати посадовців ЗСУ.
Про це він розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.
За словами Христо Грозєва, журналісти-розслідувачі часто працюють з інформацією, яку отримують від хакерів, які зламують електронну пошту співробітників Головного розвідувального управління Генерального штабу РФ (ГРУ) та російських високопосадовців, але публікують лише незначну частку роздобутих таким чином даних.
“Ми дуже багато працюємо зі зламаними поштами. Є хакери, які зламували Гіркіна, Суркова тощо. Вони часто випадково потрапляють на цікавих людей, діляться з нами. Ми публікуємо статті на основі 1% із того, що читають”, - зазначив він.
Журналіст-розслідувач зауважив, що впродовж останніх двох років росіяни “знаходили та вербували своїх колишніх колег всередині військової структури України”.
“Ми знаємо імена. Ми знаємо, хто не прийняв такі спроби вербування”, - наголосив він.
Грозєв розповів, що для вербування часто використовували російські соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники". І траплялися випадки, коли українські військові справді погоджувалися співпрацювати, підтверджуючи свою прихильність до "русского міра".
Опираючись на отриману інформацію, журналіст-розслідувач стверджує, що держпереворот [за участі українських військових] дуже важливий для російської влади.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9166 осіб,
- танків ‒ 251,
- бойових броньованих машин ‒ 939,
- артилерійських систем – 105,
- РСЗВ - 50,
- засоби ППО - 18,
- літаків – 33 (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 (уточнюється),
- автомобільної техніки - 404,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з пальним - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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