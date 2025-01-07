Грудень 2024 року став найгіршим для російської армії – британська розвідка

У середньому щоденні втрати російської армії в грудні становили 1570 осіб, що є новим рекордом війни.

У грудні 2024 року втрати російської армії у війні проти України досягли нового максимуму, що робить цей місяць найдорожчим для армії РФ з початку вторгнення.

Про це повідомила розвідка Великої Британії в соціальні мережі Х.

За даними британської розвідки, загалом у грудні Росія втратила 48 670 військових, що перевищує показник листопада в 45 680 осіб. Це вже шостий місяць поспіль, коли втрати російських військ зростали.

У середньому щоденні втрати російської армії в грудні становили 1570 осіб, що є новим рекордом війни. Найбільший добовий показник був зафіксований 19 грудня, коли Росія втратила 2200 військових. Загалом, у 2024 році російські війська втратили 429 660 військових, що значно перевищує показник 2023 року — 252 940 осіб. Від початку війни загальні втрати РФ, за даними Генерального штабу України, перевищують 790 000 військових.

Щоденні втрати Росії в грудні становили 1570. / Фото: Twitter/Ministry of Defence

Британська розвідка пояснює такі втрати численними піхотними атаками, які Росія здійснює на кількох напрямках фронту. На думку експертів, високий рівень втрат, найімовірніше, збережеться й у січні 2025 року через продовження наступальних дій.

Нагадаємо, РФ зіткнулась з нестачею військових ресурсів. Зараз агресорка Росія набирає до війська менше особового складу, ніж втрачає на полі бою. Зокрема, про це свідчать дослідження німецьких спеціалістів.