Грудень 2024 року став найгіршим для російської армії – британська розвідка

У середньому щоденні втрати російської армії в грудні становили 1570 осіб, що є новим рекордом війни.
У грудні 2024 року втрати російської армії у війні проти України досягли нового максимуму, що робить цей місяць найдорожчим для армії РФ з початку вторгнення.
Про це повідомила розвідка Великої Британії в соціальні мережі Х.
За даними британської розвідки, загалом у грудні Росія втратила 48 670 військових, що перевищує показник листопада в 45 680 осіб. Це вже шостий місяць поспіль, коли втрати російських військ зростали.
У середньому щоденні втрати російської армії в грудні становили 1570 осіб, що є новим рекордом війни. Найбільший добовий показник був зафіксований 19 грудня, коли Росія втратила 2200 військових. Загалом, у 2024 році російські війська втратили 429 660 військових, що значно перевищує показник 2023 року — 252 940 осіб. Від початку війни загальні втрати РФ, за даними Генерального штабу України, перевищують 790 000 військових.
Британська розвідка пояснює такі втрати численними піхотними атаками, які Росія здійснює на кількох напрямках фронту. На думку експертів, високий рівень втрат, найімовірніше, збережеться й у січні 2025 року через продовження наступальних дій.
Нагадаємо, РФ зіткнулась з нестачею військових ресурсів. Зараз агресорка Росія набирає до війська менше особового складу, ніж втрачає на полі бою. Зокрема, про це свідчать дослідження німецьких спеціалістів.
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