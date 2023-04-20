Група сенаторів-республіканців закликала Байдена припинити допомогу Україні і розпочати переговори з Росією

Група сенаторів від Республіканської партії направили спільного листа до президента США Джо Байдена, в якому вони закликали припинити допомагати Україні відбивати напад російських агресорів у тому форматі як це було до цього часу.

Серед підписантів листа є відомі своїми проросійськими поглядами трампістка й прихильниця теорії змови QAnon Марджорі Тейлор Грін, а також Ренд Пол, яки намагався заблокувати допомогу Україні.

Вони заявили що йде другий рік війни і поки не видно жодної стратегії, як її закінчити. Сенатори впевнені, що саме США ведуть "маріонеткову" війну в Україні проти Росії і вважають, що вона загрожує ескалацією, яка виведе бойові дії з під контролю.

На їх думку, допомога Україні та санкції проти Росії ведуть до "ескалації та ще більшого насильства", а також збільшують можливість прямого зіткнення з Росією.

Зокрема, вони розкритикували передачу Україні систем HIMARS, тому що вважають це серйозною провокацією. Також вони критикують потенційні рішення про передачу Україні інших, більше серйозних та дальнобійних озброєнь.

"Ми будемо виступати проти усіх подальших пакетів допомоги, якщо вони не будуть прив’язані до чіткої дипломатичної стратегії, спрямованої на те, аби швидко завершити цю війну", – заявляють сенатори.

Крім того, вони заявили що терпіння Москви у "веденні маріонеткової війни з НАТО", може закінчитись, а саме рішення Путіна почати війну проти України є доказом того, що Росія готова застосовувати силу.

Також читайте Трамп "анонсував" Третю світову війну

Також сенатори критикують виділення коштів Україні, яка "історично загрузла у корупції", тоді як у штатах достатньо своїх проблем, які потрібно вирішувати. Також сенатори вважають, що допомога Україні погано впливає на дієздатність самої армії США.

"Є прийнятні способи, як США можуть підтримати український народ, але безлімітне постачання зброї на підтримку безкінечної війни – це не один з таких варіантів. У наших національних інтересах, як і українського народу – заохотити до переговорів, які потрібні невідкладно для того, щоби цей конфлікт отримав розв’язку. Закликаємо вас просувати досягнення миру шляхом переговорів між двома сторонами", – завершують підписанти.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що до України вже прибула частина західних бойових машин піхоти M2 Bradley, які були обіцяні ЗСУ Сполученими Штатами.

Також ми раніше інформували, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО разом з союзними державами повинні надавати Україні більше озброєння для прискорення звільнення українських земель від російських агресорів.

Читайте також: