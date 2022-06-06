Група Єрмака-Макфола представила Дорожню карту індивідуальних санкцій проти РФ

Нові санкції мають сприяти припиненню війни Росії проти України. Кількість потенційних підсанкційних осіб сягає 15 тисяч.

Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола щодо санкцій проти Росії представила Дорожню карту індивідуальних санкцій. Вони мають посилити тиск на керівні еліти російського режиму.

Про це 6 червня повідомили на сайті президента України.

Так, пропонується накласти санкції на такі категорії осіб:

олігархи;

найвищі урядовці;

ключовий менеджмент компаній, включно з іноземцями;

російські пропагандисти;

керівництво політичних партій;

члени сімей та довірені особи всіх цих людей.

Також у документі запропонували розглянути запровадження індивідуальних санкцій щодо всіх російських спортсменів.

Кількість потенційних кандидатів на потрапляння під санкції становить не менше 12 тис. фізичних і 3 тис. юридичних осіб. Негайний пріоритет надається 100 найбагатшим людям із російського списку Forbes.

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Особливу увагу пропонують приділити олігархам, які наразі змогли уникнути санкцій у більшості або в усіх юрисдикціях. Наприклад, це Володимир Потанін, власник "Норильського нікелю" та інших великих активів, Андрій Бокарьов, співвласник "Трансмашхолдингу" та інших великих активів, Іскандер Махмудов, який є співвласником компаній "Трансойл", "Трансмашхолдинг" тощо.

Зазначається, що ключовими санкційними механізмами мають стати заморожування активів, заборона на в’їзд до країн санкційної коаліції та припинення повноважень у західних компаніях.

Також важливим є залучення максимальної кількості країн до санкційної коаліції: якщо особа потрапила під санкції в одній юрисдикції, це має відбутися і в усіх інших юрисдикціях. При цьому наголошується на ролі українського уряду в ухваленні будь-яких рішень щодо запровадження обмежень.

На думку групи, будь-які спроби найвищих державних службовців, керівників корпорацій та членів правління, пропагандистів і членів політичних партій передати майно членам своїх сімей чи довіреним особам необхідно ретельно відстежувати та припиняти, а будь-яка допомога в передачі чи отриманні таких активів має бути підставою для накладення санкцій.

Нагадаємо, президент Зеленський запевнив, що за знищення життя українців окупанти заплатять повну ціну. Українська влада вже почали працювати над новими санкційними пакетами проти Росії.

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