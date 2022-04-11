Грузинський і литовський депутаті приєднались до українського війська, щоб "на коліна поставити москалів"

Грузинський і литовський депутаті приєднались до українського війська, щоб "на коліна поставити москалів"

Вони переконані, що це війна не лише України, а всього цивілізованого світу проти військових злочинців.

Покинули м’які депутатські крісла і приїхали воювати за Україну, бо кажуть, що Росія - спільний ворог. Народний обранець із Грузії Олександр Елісашвілі та депутат латвійського сейму Юріс Юрашс уже побували в бою.

Про це йдеться в ТСН.

Грузинський легіон бере участь в зачистках ворога на Київщині. Серед бійців депутат грузинського парламенту Олександр Елісашвілі. «Ми були в тій ударній групі, яка визволила Ірпінь», - каже він.

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Олександр приїхав до Львова з товаришем у середині березня, якраз у день добровольця. «І вам і нам зараз потрібна єдина річ, нам потрібна перемога . Мир потім, зараз перемога. Головне їх зупинити і розбити, і на коліна поставити цих катів, москалів», - каже боєць.

Після злагодження на полігоні, воюють. Кажуть, ворог у Грузії і України спільний - людиноненависницька держава- терорист. «Я все життя дивлюся як росіяни вбивають людей, 20% нашої землі окупована, тою ж армією, з якою зараз воює Україна. Вони розуміють єдину мову - це мова сили і вони повинні отримати удар по обличчі. І це робить Україна, тому ми тут теж», - зазначає Олександр.

Варварство, яке рашисти вчинили на Київщині вразило грузина до глибини душі. «Це катастрофа, вони не люди. Нам сказали, що сидів один російський снайпер, який просто перехожих цивільних вбивав, просто заради розваги», - додає боєць.

Грузинський парламентар - резервіст нацгвардії, воював добровольцем у Грузії у 2008. Каже захоплюється відвагою українських захисників і гордий, що зараз поруч з ними. Удома залишив трьох дітей, наймолодшому 15 років. «Він просто ридав в телефоні. А знаєте чому він ридав? Тому що він сказав, чому я не взяв його на війну, він був такий злий, і досі злиться», - сміючись розповідає боєць.

«Та війна, яка зараз відбувається в Україні, це не війна України з Росією, з агресором, це війна всього цивілізованого світу з Кремлем, з військовими злочинцями», - запевняє доброволець батальйону «Карпатська січ», депутат латвійського сейму Юріс Юрашс.

Він склав свій мандат заради участі у війні проти Росії. Щойно Володимир Зеленський оголосив про створення іноземного легіону у його парламенті проголосували закон про право громадян Латвії воювати проти російського окупанта. Юріс був першим, хто зголосився.

«Я вражений стійкість і хоробрістю українських хлопців. Все що ми тут зараз в Україні робим відстоюючи незалежність України, незалежність всієї Європи, це наша майбутнє, це майбутнє наших дітей, і моїх особисто», - переконаний боєць.

Юріс має 20-річний досвід роботи у правоохоронних органах, очолював оперативний відділ антикорупційної служби. В українському добробаті служить розвідником, каже, що залишатиметься допоки відчуватиме, що він тут потрібен.

Депутати із Грузії та Латвії приїхали до України захищати нашу землю

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