Грузія перевела КПП на особливий режим через росіян, які тікають від мобілізації

Росія ж пригнала на кордон БТР із військовими.

Всі митні пости Грузії переведені на особливий режим роботи, на грузинському КПП "Верхній Ларс" з російського боку кордону з'явився БТР із військовими, які розгортають блокпост.

Про це повідомляють "Новини Грузії".

Також повідомляється, у черзі на в'їзд до Грузії паніка, стрімко поширюється чутка, що російські військові перевірятимуть усіх чоловіків, які намагаються виїхати з Росії, щоб не потрапити під мобілізацію.

За даними ЗМП РФ, ФСБ РФ підтвердила висування БТР до прикордонного пункту "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією на той випадок, якщо люди, які стоять у черзі, нібито вирішать прорвати кордон.

"У прикордонних КПП по всій Грузії збільшено кількість митників, всі пункти працюють у цілодобовому режимі. Процедури митного контролю вантажних автомобілів, що прямують з Грузії частково затягуються", - заявили у Мінфіні Грузії.

Нагадаємо, депутатка заявила, що Грузія закриє кордони для чоловіків з Росії.

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