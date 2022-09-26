Грузія перевела КПП на особливий режим через росіян, які тікають від мобілізації

Росія ж пригнала на кордон БТР із військовими.
Всі митні пости Грузії переведені на особливий режим роботи, на грузинському КПП "Верхній Ларс" з російського боку кордону з'явився БТР із військовими, які розгортають блокпост.
Про це повідомляють "Новини Грузії".
Також повідомляється, у черзі на в'їзд до Грузії паніка, стрімко поширюється чутка, що російські військові перевірятимуть усіх чоловіків, які намагаються виїхати з Росії, щоб не потрапити під мобілізацію.
За даними ЗМП РФ, ФСБ РФ підтвердила висування БТР до прикордонного пункту "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією на той випадок, якщо люди, які стоять у черзі, нібито вирішать прорвати кордон.
"У прикордонних КПП по всій Грузії збільшено кількість митників, всі пункти працюють у цілодобовому режимі. Процедури митного контролю вантажних автомобілів, що прямують з Грузії частково затягуються", - заявили у Мінфіні Грузії.
Нагадаємо, депутатка заявила, що Грузія закриє кордони для чоловіків з Росії.
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