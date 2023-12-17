Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Губернатор Бєлгородської області заявив про "стрілецький бій" між ЗСУ та окупантами на кордоні – мапа

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
632
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Губернатор Бєлгородської області заявив про "стрілецький бій" між ЗСУ та окупантами на кордоні – мапа

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков / Фото: Telegram

Гладков повідомив про стрілянину на кордоні України та РФ.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що 17 грудня між українськими військовими та окупантами нібито відбувався стрілецький бій на кордоні РФ та України. 

Про це він написав у своєму Telegram-каналі о 12:48.

За його словами, під обстрілом нібито перебуває російське село Теребрене.

Кордон Сумської, Харківської та Бєлгородської областей / ©
Кордон Сумської, Харківської та Бєлгородської областей
Село Теребрене Бєлгородської області на мапі / ©
Село Теребрене Бєлгородської області на мапі

"За попередньою інформацією, на кордоні села йде стрілецький бій із противником. Усі профільні відомства тримають ситуацію на контролі. Є пошкодження лінії електропередач у кількох селах", - написав Гладков.

Нагадаємо, у Мережі показали фото наслідків удару дронами по військовому аеродрому в Ростовській області.

Читайте також провідні новини дня: 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
632
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація