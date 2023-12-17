Губернатор Бєлгородської області заявив про "стрілецький бій" між ЗСУ та окупантами на кордоні – мапа

Гладков повідомив про стрілянину на кордоні України та РФ.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що 17 грудня між українськими військовими та окупантами нібито відбувався стрілецький бій на кордоні РФ та України.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі о 12:48.

За його словами, під обстрілом нібито перебуває російське село Теребрене.

Кордон Сумської, Харківської та Бєлгородської областей

Село Теребрене Бєлгородської області на мапі

"За попередньою інформацією, на кордоні села йде стрілецький бій із противником. Усі профільні відомства тримають ситуацію на контролі. Є пошкодження лінії електропередач у кількох селах", - написав Гладков.

Нагадаємо, у Мережі показали фото наслідків удару дронами по військовому аеродрому в Ростовській області.

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