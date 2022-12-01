"Губернатор забрав мобілізованих з фронту через бунти": окупант розповів про обстріли і дезертирство

Російський окупант, який воює проти України на одній із лінії фронту, розповів про ситуацію в "другій армії світу".

Про це йдеться у розмові, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони.

Російський загарбник розповідає, що окупанти не надто хочуть воювати. Він пригадав випадок, як через жіночі бунти губернатор однієї із російських областей приїхав, щоб забрати мобілізованих додому. Також він пригадав, що частина росіян склала зброю та 7 днів йшла пішки до Валуйок, щоб там їх хоча б нагодували.

Росіянин бідкається на те, що їх часто розстрілюють свої ж та каже, що ЗСУ постійно працюють, щоб ліквідувати загарбників.

Інші фронтові розмови окупантів

ГУР МО та СБУ від перших днів війни перехоплює телефонні розмови російських окупантів, які розповідають про воєнні злочини, випадки мародерства та бойовий стан окупаційної армії.

Російський військовий розповів про жахливе ставлення першого полку РФ до мирних жителів України: окупанти займаються вимаганнями у дітей, приставляючи їм до голови автомати.

Також російський окупант у розмові зі своєю тіткою побідкався, що він живе у землянці, де холодно та мокро. Росіянка ж порадила йому піти до села, щоб "вкрасти щось та відправити їй".

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