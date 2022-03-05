Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent закривають усі свої магазини в РФ

Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent закривають усі свої магазини в РФ

Раніше російський ринок покинув H&M.

Група Kering, що об'єднує ряд люксових брендів, зокрема Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent, оголосила про закриття всіх магазинів у Росії.

Таким чином станом на 5 березня про вихід з РФ заявили вже понад сотня компаній.