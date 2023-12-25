Гучна стаття NYT про готовність Путіна до "миру" в Україні: чого наспраді хоче очільник Кремля

Центр протидії дезінформації припускає, що є дві причини, для чого насправді була написання стаття NYT.

Американське видання The New York Times опублікували статтю про начебто готовність Путіна до "миру" з коментарем прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Насправді Росія переслідує зовсім інші цілі.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

"Чим довше триває війна, тим більше ослаблюється росія в економічному, технологічному, демографічному плані. А також РФ стає все залежнішою технологічно від Китаю у багатьох напрямках, які складатимуть економіку майбутнього. Продовження війни на пару років посилить цей процес", - йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації вважають, що "сигнал" Росії насправді може бути зроблений, щоб перешкодити подальшій військовій допомозі ЗСУ від Заходу, а також бути спробою додати рейтингів Трампу, який готовий "віддати" путіну частину української території.

"Не варто забувати, що росія грає в "мир", інвестуючи все більше у ВПК і нарощуючи кадрову армію. У статті про це, звісно, не йдеться. Також для написання цього тексту РФ задіяла американських журналістів, завербованих за часів їхньої роботи в росії", - наголосили журналісти.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав реакцію України, експертів та журналістів на статтю NYT про готовність Путіна "припинити" війну.

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