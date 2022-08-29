Гучні вибухи на Херсонщині та обстріл Харкова: як минула ніч у регіонах

На Дніпропетровщину зранку прилетіли російські ракети. Також зранку росіяни знову обстріляли Харків. Тривають обстріли на Донбасі і Миколаївщині.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Про це станом на 8 ранку повідомили у зведенні військово-цивільних адміністрацій.

Рівненська область: внаслідок вечірніх ракетних ударів 28 серпня у м. Сарни жертв немає. На місці події завершили роботу рятувальники, працівники поліції, СБУ, прокуратури. Удари було завдано по об‘єкту військової інфраструктури.

На Дніпропетровщині: окупанти обстріляли три райони — Нікопольський, Синельниківський, Дніпровський. У Нікопольському під вогонь потрапили Нікополь, Марганець і Червоногригорівська громада. У Нікополі 2600 людей залишилися без світла. У Червоногригорівці пошкоджені 15 будинків, підприємство, храм і лінії електропередач. У Марганці масштаби руйнувань з’ясовуються. Минулося без постраждалих.

Ввечері, 28 серпня, через обстріл Нікополя одна людина загинула, п’ятеро поранені. Четверо з поранених перебувають у лікарні. Один - у важкому стані.

Харківщина: 28 серпня ввечері обстріляли центр Харкова (Київський район). Частково зруйнована 3-поверхова будівля. Без постраждалих. Вранці — обстріл Київського району, ймовірно, касетними снарядами. Пошкоджені приватні будинки. Попередньо — одна людина постраждала.

Луганщина: вночі по позиціях українських захисників на Бахмутському напрямку завданий ракетний удар.

Сім разів зафіксовані артилерійські обстріли з боку росіян. У чотирьох випадках вони використовували установки залпового вогню. Шість разів відкривали мінометний вогонь. Один раз військові РФ застосували танк.

Донеччина: вночі — удар по Слов'янську і Костянтинівці. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється. За добу по області — 8 загиблих, 7 поранених.

Були обстріляні Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Миколаївка, Петрівка, Тетянівка.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина: 28 серпня ввечері по промисловій інфраструктурі Миколаєва окупанти ударили з РСЗВ “Ураган”. Постраждалих немає.

28 серпня також внаслідок російського обстрілу Первомайське були частково зруйновані житлові будинки. Постраждалих немає.

Внаслідок обстрілів Шевченківської громади у селі Любомирівка одна людина загинула, у с. Котляреве одна людина зазнала важких поранень. Зруйновані та пошкоджено житлові будинки.

Вночі зафіксовані артилерійські обстріли с. Котляреве. Влучили у два житлових будинки, господарські споруди. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Так, ввечері 28 серпня було обстріляне с. Березнегувате. 29 серпня зранку — село Висунськ. Внаслідок обстрілів є пошкоджені житлові будинки. Інформація щодо постраждалих відсутня.

Протягом доби відбулися обстріли Широківської громади. Вночі обстрілів зазнало с. Червона Долина. Пошкоджені житлові будинки та сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Також були обстріли за межами с. Поляна. Постраждалих немає.

Зранку тривають обстріли Широківської громади. Інформація щодо пошкоджень і постраждалих уточнюється.

Херсонщина: вночі у Херсоні були гучні та потужні вибухи. Також вибухи, авіація та автоматні обстріли спостерігалися протягом минулого дня на Херсонщині.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали влучні удари по трьох пунктах управління російської армії в Херсоні, Дар’ївці, та по пункту 35-ї армії РФ у Новій Каховці. Під вечір пролунали вибухи і біля Олешок в районі р. Конка. Тривають важкі бойові дії на Бериславщині.

Окупанти в Донецьку тимчасово, а Україна і життя на Донбас повернуться обов'язково!

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