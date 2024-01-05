Гучні вибухи в Криму: що насправді атакували ЗСУ на півострові 4 січня — Гуменюк

Внаслідок української атаки на військові об'єкти російських окупантів у Криму протягом 4 січня був уражений не лише один командний пункт, але й завдані серйозні пошкодження системі захисту росіян.

Українські Сили оборони під час знешкодження російських військових об'єктів у Криму працювали також за напрямком нової дислокації "шахедів" на півострові.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "Суспільне Спротив".

"Не тільки один командний пункт уражений, дійсно потужна бойова робота відбулась за минулу добу, в тому числі і нанесено серйозне пошкодження системи захисту на кримському півострові", — повідомила вона.

За словами Гуменюк, це вже не перше таке ушкодження, яке змушує окупантів серйозно переформатовувати систему свого захисту.

"Зараз у них знову спостерігається та сама істерія з переміщенням, намагаються маневрувати і розташовувати як самі системи захисту, так і об'єкти, які вони захищають в інших місцях", — пояснила речниця.

Крім того, Гуменюк додала, що нещодавно російські військові передислокували пускові майданчики для "шахедів". Якщо раніше вони використовували переважно мис Чауда, то декілька потужних попередніх атак ЗСУ фіксували пуски з-під Балаклави.

"Саме у тому напрямку і працювали Сили оборони, щоб не почувався ворог так безпечно на цих територіях і пам'ятав завжди, що Крим — це Україна і ми за нього боремось", — зауважила вона.

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня також вважає, що вибухи поблизу Кримського мосту — це більше димова завіса, "намагання захистити цей зайвий конфігуративний обʼєкт".

"Але все ж таки, сама занепокоєність і побоювання за його долю небезпідставні — наша бойова робота триває, об'єктів там ще багато над якими нам варто попрацювати. І за кожним потужним результатом, якщо він буде гідний оголошення, ми будемо обов'язково сповіщати", — наголосила Гуменюк.

Вибухи у Криму

У російський Міноборони заявили про нібито збиття 36 українських безпілотників, які в ніч проти 5 січня атакували окупований Крим.

Крім того, напередодні, 4 січня, близько 15:00 українські війська уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Ставленик окупаційної влади у місті Михайло Развожаєв заявив, що удар був "наймасовішим за останній час".

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