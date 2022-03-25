Гучні заяви про те, що в росіян закінчуються ракети – спостерігаємо, що все не так – український генерал

Гучні заяви про те, що в росіян закінчуються ракети – спостерігаємо, що все не так – український генерал

ЗСУ мають інформацію, що РФ проводить мобілізацію в Дагестані, підтягує свіжі сили.

Заяви про те, що в російських військових закінчуються сили та ракети, не відповідають дійсності, водночас окупанти бояться українських засобів ППО та артилерії.

Про це повідомив бригадний генерал, заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич на пресконференції 25 березня.

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"Чи є у противника сили? Звісно, є. Всі ці гучні заяви про те, що у них закінчуються ракети – за інтенсивністю обстрілів ми спостерігаємо, що все не так. Противник активно веде вогонь, особливо з військової інфраструктури, наших військових об'єктів", – розповів генерал.

Він також розповів, що окупанти наразі змінили тактику і відстежують українські засоби протиповітряної оборони, повітряних сил та артилерію.

"Я сміливо вже можу заявити ­– він (ворог ­– ред.) цього боїться. Тільки за сьогоднішню ніч знищено три танки, з десяток бойових машин. Майже пів сотні підтверджених російських загарбників уже знищено", – розповів Грузевич.

Він додав, що ЗСУ мають інформацію, що Росія здійснює мобілізацію в Дагестані, підтягує свіжі сили.

"Але ви ж розумієте, щоб вони опинилися біля Києва, потрібен час. З повітря ці сили не з'являться. Сили в нього ще є, повірте мені, і він найближчим часом намагатиметься вводити їх у дію", – попередив генерал.

Нагадаємо, 25 березня радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що знищення та вигнання окупантів з України може тривати ще 1-2 місяці. Однак треба розуміти, що це не буде активна фаза, адже російські військові не наступатимуть, а гинутимуть під ударами українських військових.