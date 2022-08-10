Гучні звуки вибухів: у Запоріжжі ППО збили дві ворожі ракети

Вчора пізно ввечері, близько 23:00, поблизу Запоріжжя було чутно гучний звук вибуху.

Про це у повідомленні у Telegram-каналі розповів очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За попередньою інформацією, це - результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, яка збила ворожу ракету

Наразі обставини події встановлюються.

«За годину, вже сьогодні, наші хлопці зробили дубль-2. У нас мінус старі шибки, у ворога - мінус дві ракети! Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ! Дотримуємось правил повітряної тривоги. Нагадуємо, щодо нерозголошення інформації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, в разі катастрофи на ЗАЕС евакуюють жителів Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.

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