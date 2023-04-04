Гучним заявам про контрнаступ ЗСУ дали пояснення: що задумали Україна і Захід

Війна проти російських окупантів ведеться не тільки на полі бою.

Численні заяви керівництва України і західних союзників про підготовку контрнаступу ЗСУ є частиною інформаційної війни, щоб психологічно тиснути на російських окупантів. В результаті, коли контрнаступальні дії справді почнуться, деморалізована армія РФ може швидко "посипатися".

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"І наші західні партнери, і в нас дехто анонсує, що в найближчі кілька тижнів почнеться, ледь не напрямки говорять... Ця війна ведеться, в тому числі, в інформаційному просторі... Але є два елементи. Вочевидь, є впевненість наших партнерів у наших силах і в тому, що Росія виснажується і має слабкіші оборонні порядки, ніж комусь може здаватися, особливо на півдні. Йде інформаційна психологічна гра. Росія постійно демонструє активність, що вони окопуються, будують рубежі, "зуби дракона" і так далі. А ми, своєю чергою, говоримо - ми не боїмося, ми все це зметемо. Звичайно, ворога це б'є психологічно, це деморалізує. З цієї точки зору є позитив", - наголосив Мусієнко.

Як зазначив експерт, зараз російські війська реагують на повідомлення про контрнаступ - "укріпляють свої рубежі, виставляють артилерію, готуються до оборони".

"Але при пресингу, що буде наступ українських військ, при демонстрації впевненості, може статися так, що за перших спроб вдалих атак українських сил російські тили почнуть сипатися. Це психологічний фактор", - пояснив він.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю естонським ЗМІ 26 березня, що ЗСУ готуються до контрнаступу, який має розпочатися протягом квітня-травня. Міністр наголосив, що контрнаступ "планується за кількома напрямками".

Президент України Володимир Зеленський 29 березня, оцінюючи ситуацію на фронті, розповів, що "уже найближчими місяцями можемо бути активніші на передовій". Раніше Зеленський заявляв, що Україна для початку контрнаступу "очікує боєприпасів від наших партнерів", а також танків, артилерії, ракет великої дальності.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив 28 березня, що Україна може провести успішний контрнаступ навесні, скориставшись виснаженням російської армії та постачанням західної зброї.

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